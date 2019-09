Een jaar voor de Olympische Spelen hebben de Nederlandse roeiers van de dubbelvier in het Oostenrijkse Linz de wereldtitel veroverd. Dat deden Dirk Uittenbogaard, Abe Wiersma, Tone Wieten en Koen Metsemakers met overmacht. Polen (zilver) en Italië (brons) kwamen er tegen de regerend Europees kampioen niet aan te pas.

Het was de vijfde Nederlandse medaille – ook nog twee zilveren en twee bronzen – tijdens dit WK. Het is achttien jaar geleden dat de Oranje-equipe zo succesvol was.