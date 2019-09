Meyer pakt brons op WK judo

Judoka Roy Meyer heeft Nederland de vierde medaille bezorgd op de WK in Tokio. De Bredanaar was in de strijd om het brons bij de zwaargewichten (+100 kg) met waza-ari te sterk voor titelverdediger Goeram Toesjisjvili. Meyer had na verlies in de kwartfinales via de herkansing alsnog de kans gepakt om voor een medaille te mogen judoën.

Henk Grol, eveneens uitkomend in de zwaarste klasse, werd zevende.

Eerder veroverde Noël van ’t End goud en waren Michael Korrel en Juul Franssen goed voor brons. Zondag volgt nog de teamwedstrijd.