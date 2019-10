Mercedes-baas Wolff draagt titel op aan Lauda

Teambaas Toto Wolff van Mercedes heeft de in de Grote Prijs van Japan veroverde constructeurstitel in de Formule 1 opgedragen aan de eerder dit jaar overleden Niki Lauda. De Oostenrijkse oud-Formule 1-kampioen, die in mei stierf, had een grote adviserende rol bij Mercedes. “Zonder Niki Lauda was dit niet mogelijk geweest, hij was een grote bouwsteen in dit succes’’, aldus Wolff op de Duitse zender RTL.

Lewis Hamilton en Valtteri Bottas verzamelden in de zeventien tot dusver verreden races zoveel punten, dat Mercedes op vier races van het einde niet meer kan worden achterhaald door Ferrari of Red Bull. De Duitse renstal vierde al de zesde titel op rij. Met nog de grands prix in Mexico, Verenigde Staten, Brazilië en Abu Dhabi te gaan is ook al zeker dat een coureur van Mercedes wereldkampioen zal worden. Grote kans dat Hamilton dat wordt, met nu al 64 punten voorsprong op Bottas. Hamilton kan voor de zesde wereldkampioen worden.