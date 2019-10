Tijdstraf Leclerc voor aantikken Verstappen

Formule 1-coureur Charles Leclerc is uiteindelijk toch gestraft voor de wijze waarop hij kort na de start van de Grote Prijs van Japan Max Verstappen van de baan tikte. De Monegask van Ferrari kreeg een tijdstraf van 15 seconden. Dat kost hem een plaats in de uitslag. De Australiër Daniel Ricciardo passeerde hem en is nu zesde, Leclerc zevende.

Leclerc kreeg een straf van 5 seconden voor de botsing met Verstappen en werd met 10 seconden bestraft omdat hij en zijn team geen gehoor hadden gegeven aan de oproep tot een pitsstop vanwege een onveilige situatie.

De wedstrijdleiding besloot tijdens de race nog geen straf te geven, maar het incident pas na afloop te onderzoeken. Verstappens bolide was dermate beschadigd dat hij na 14 ronden de race beëindigde.