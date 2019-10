Zeeman had meer tijdritten in de Tour gewild

Sportdirecteur Merijn Zeeman van Jumbo-Visma had graag meer tijdritkilometers in de Ronde van Frankrijk van 2020 gezien. In het routeschema dat dinsdag in Parijs werd bekendgemaakt zit alleen een klimtijdrit op de voorlaatste dag. “In eerste instantie ben ik niet blij met het parcours”, zei Zeeman. “We hadden graag een individuele tijdrit en een ploegentijdrit gezien. Dat zijn onderdelen waar we goed in zijn. Het is zonde dat die ontbreken.”

Toch denkt de sportief directeur dat zijn team in de komende Tour genoeg kwaliteiten heeft om goed te kunnen presteren. “We kunnen niet met drie kopmannen naar de Tour de France”, wees hij op de drie ronderenners in de ploeg; Steven Kruijswijk, Primoz Roglic en volgend jaar ook Tom Dumoulin. “Het is een reĆ«le optie dat we onze kansen gaan spreiden. We willen de Vuelta voor een tweede keer winnen en winst van de Giro d’Italia is ook een fantastisch doel.”