Groenewegen: vier à vijf kansen voor sprinters

Wielrenner Dylan Groenewegen ziet in het routeschema van de Ronde van Frankrijk van 2020 “vier à vijf kansen voor sprintzeges”. Hij noemde het parcours dat dinsdag in Parijs werd gepresenteerd een Tour met veel ritten bergop. “We gaan goed bekijken welke mogelijkheden er voor mij zijn”, zei Groenewegen.

In de afgelopen Tour waren Steven Kruijswijk en sprinter Groenewegen samen de speerpunten van de ploeg. Groenewegen had zijn zinnen gezet op de sprintzege in de openingsrit in Brussel, maar kwam in die rit ten val. Ploeggenoot Mike Teunissen won die etappe en Groenwegen sprintte later naar de ritzege in de zevende etappe.

Voor de Tour van 2020 heeft Jumbo-Visma nog geen team geselecteerd. “Stap voor stap gaan we de opstelling en strategie bepalen”, zei sportief directeur Merijn Zeeman. “Op 20 december is onze ploegenvoorstelling. Dan zullen onze plannen duidelijker worden.”