Yankees laten honkballer Gregorius gaan

Honkballer Mariekson ‘Didi’ Gregorius heeft geen nieuwe aanbieding ontvangen om langer bij New York Yankees te blijven. Dat meldt de Amerikaanse profcompetitie MLB. De Yankees hadden de kortestop op basis van de transferregels een bedrag van 17,9 miljoen dollar voor één seizoen moeten bieden. De deadline om dat aanbod te doen is verlopen waardoor Gregorius nu transfervrij naar een andere club kan vertrekken.

De 29-jarige Gregorius speelde vijf jaar voor de club uit New York. Met de Yankees miste hij dit jaar plaatsing voor de World Series door verlies in de halve finales tegen Houston Astros. De Oranje-international miste afgelopen twee seizoenen een groot aantal wedstrijden door een elleboogblessure. Gregorius gold als een belangrijke steunpilaar van de ploeg. Een vertrek is aanstaande al liet de honkballer zelf doorschemeren best in New York te willen blijven. New York Yankees zal nu wel moeten concurreren met andere clubs.