‘WADA verrast door Russisch dopingschandaal’

Het wereldantidopingagentschap WADA is in 2015 ‘overvallen’ door de omvang van het dopingschandaal in Rusland. Dat heeft scheidend voorzitter Craig Reedie dinsdag gezegd op het congres in het Poolse Katowice. Reedie noemt de affaire de grootste uitdaging waar het WADA in het 20-jarige bestaan mee werd geconfronteerd.

“Het is het ergste geval van systeemfalen in mijn tijd als voorzitter of in de hele tijd van de antidopingbeweging is Rusland. We waren niet uitgerust om met zo’n grootschalige affaire om te gaan “, zei de Brit bij de opening van het driedaagse congres.

Het Russische antidopingbureau Rusada werd in 2016 geschorst nadat bewijs was gevonden dat de Russische staat op grote schaal doping in de sport ondersteunde. Het land werd uitgesloten voor de Olympische Spelen in 2016 in Rio. Vorig jaar bij de Winterspelen in Zuid-Korea mochten Russische sporters alleen individueel meedoen. Het WADA heeft nieuwe informatie binnengekregen over mogelijke onvolkomenheden bij dopingstalen die in januari zijn overgedragen. Rusland hangt daardoor weer een schorsing boven het hoofd voor de Spelen volgend jaar in Tokio.

“Het is duidelijk dat we allemaal te maken hebben gehad met druk om de Russische situatie doeltreffend aan te pakken”, zei Reedie, die begin volgend jaar wordt opgevolgd door de Pool Witold Banka.