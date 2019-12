Miljardair wil New York Mets overnemen

De Amerikaanse multimiljardair Steve Cohen wil het honkbalteam New York Mets overnemen. De waarde van het honkbalteam wordt vastgesteld op 2,6 miljard dollar, omgerekend 2,3 miljard euro, als de transactie doorgaat.

Cohen heeft al een klein belang in de New York Mets en wil dat de komende jaren uitbouwen naar 80 procent. Dan neemt hij ook de leiding bij de club over. Hij neemt dan het stokje over van Fred Wilpon. Zijn zoon Jeff Wilpon is momenteel topman van de club. Het is onderdeel van de deal dat hij nog zeker vijf jaar aanblijft.

Cohen bezit volgens persbureau Bloomberg ruim 9 miljard dollar en heeft zijn fortuin grotendeels vergaard met zijn voormalige bedrijf, SAC Capital Advisors. Het bedrijf maakte sinds de oprichting in 1992 flinke winst, maar kreeg in 2013 een recordboete opgelegd voor handel met voorkennis.

De New York Mets is de rivaal van stadsgenoot Yankees, die al jaren sportief en financieel beter presenteren.