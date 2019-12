Valt het doek voor het doorlopend krediet?

Het traditionele doorlopende krediet heeft zijn langste tijd gehad. Zo heeft ABN Amro aangekondigd te stoppen met het verstrekken van nieuwe doorlopende kredieten. Ook zijn er steeds meer banken die kiezen voor een beperking van de opnametermijn, bijvoorbeeld tot maximaal twee of drie jaar. De persoonlijke lening wordt steeds populairder.

Opvallend nieuws

Het is opvallend nieuws op de markt voor consumptieve leningen: ABN AMRO die per 9 december stopt met het verstrekken van nieuwe doorlopende kredieten. Er is steeds minder vraag naar doorlopende kredieten, zo blijkt, en mensen willen meer aflossen waardoor ze zicht houden op hun schulden. Toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) kan dit alleen maar toejuichen, nadat zij hebben opgeroepen om meer persoonlijke leningen met een vaste looptijd aan te bieden. Zij willen voorkomen dat mensen in problematische schuldensituaties terechtkomen.

De persoonlijke lening wint de laatste jaren steeds meer aan populariteit. Deze verandering is opmerkelijk, aangezien er tien jaar geleden juist veel meer doorlopende kredieten werden afgesloten. Het feit dat er geen vooraf bepaalde periode is waarin je de lening aflost, maakt een doorlopend krediet anders dan een persoonlijke lening. Die kent doorgaans een vaste looptijd en een vaste rente en wordt vaak gebruikt om een grote aankoop te financieren, zoals een auto of voor de verbouwing van een koophuis.

Persoonlijke lening

Bij een persoonlijke lening, zoals de aflosblije lening van Nederlands Krediet Collectief, leent de klant eenmalig een vast bedrag. Deze kredietverstrekker richt zich al langer op persoonlijke leningen en de rentetarieven van hun persoonlijke leningen liggen lager dan een doorlopend krediet. De rente en de looptijd van de lening staan vast voor zolang de lening loopt. Per maand betaalt de consument hetzelfde termijnbedrag terug aan de geldverstrekker.

De stijging van het aantal aanvragen voor een persoonlijke lening heeft tevens te maken met het aanbod dat steeds meer gericht is op specifieke doelgroepen. Te denken valt aan speciale leningen voor senioren, huiseigenaren of voor de verbouwing van je huis. Ook kan je veel geld besparen door je lening over te sluiten naar een persoonlijke lening.

Verantwoord kredietverlening

AFM richt zich steeds meer op persoonlijke leningen in het kader van verantwoorde kredietverlening. Per 1 mei van dit jaar was al besloten dat de maximale looptijd van een doorlopend krediet niet langer dan 15 jaar mag zijn. Ook heeft de AFM ervoor gezorgd dat er betere (preventieve) nazorg wordt gegeven aan mensen om problemen door bijvoorbeeld wijzigende omstandigheden te voorkomen of te verhelpen. De AFM blijft doorlopend toezichthouden op kredietverstrekkers. Het zou zomaar kunnen dat er een dag komt dat het doek gaat vallen voor het doorlopend krediet.