Doncic blijft imponeren in de NBA

De Sloveense basketballer Luka Doncic (20) blijft imponeren in de NBA. Hij leidde zijn ploeg Dallas Mavericks in Mexico City met 122-111 langs Detroit Pistons. Doncic nam ruim een derde van de productie voor zijn rekening: 41 punten.

Behalve voor zijn 41 punten was Doncic goed voor 12 rebounds en 11 assists. Voor de twintigste keer op rij noteerde Doncic een zogenoemde 20-5-5, oftewel een minimum van 20 punten, 5 rebounds en 5 assists. Afgelopen weekend was hij Michael Jordan, die in maart en april van 1989 tot achttien achtereenvolgende 20-5-5’s kwam, al gepasseerd.

Voor de Mavericks was het de zesde opeenvolgende zege. Ze leidden in het derde kwart met 24 punten, maar lieten de Pistons het gat verkleinen tot negen punten. Echt spannend werd het geen moment.

Cleveland Cavaliers won na overtime met 117-109 van San Antonio Spurs. Na de reguliere speeltijd was het 103-103. Kevin Love was met 30 punten en 17 rebounds de grote man bij de Cavaliers.