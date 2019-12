Schaatsster Kodaira wint voor eigen publiek

De Japanse schaatsster Nao Kodaira heeft bij de vierde wereldbeker in Nagano de 500 meter op haar naam geschreven. De olympisch kampioene was voor eigen publiek een fractie sneller dan de Russin Angelina Golikova: 37,49 tegen 37,51. Wereldkampioene Vanessa Herzog uit Oostenrijk eindigde als derde in 37,65.

Voor Kodaira was het haar tweede wereldbekerzege dit seizoen en haar 26e in totaal op de 500 meter. Ze nam in de wereldbekerstand de leidende positie over van de Russin Olga Fatkoelina, die de vijfde tijd reed (37,77).

De Nederlandse vrouwen eindigden buiten de top tien. Sanneke de Neeling was op de elfde plaats met een tijd van 38,48 de eerste Nederlandse. Dione Voskamp (vijftiende in 38,73) en Michelle de Jong (negentiende in 38,97) vervulden eveneens een bijrol.

Jorien ter Mors, de winnares van de 500 meter bij de Nederlandse wereldbekerkwalificatie begin november, is in Japan niet van de partij.

Later op vrijdag staan in Nagano nog de 500 meter voor mannen, de massastart en de teamsprint (beide voor mannen en vrouwen) op het programma.