Kort geding tegen wielrenster Wiebes wegens contractbreuk

Het conflict tussen wielrenster Lorena Wiebes en haar ploeg Parkhotel Valkenburg is verder verhard. Het wielerteam heeft een kort geding aangespannen tegen de regerend Nederlands kampioene én aanvoerster van de wereldranglijst wegens contractbreuk. De zaak dient op donderdag voor de rechtbank in Alkmaar.

Wiebes heeft vanwege haar onverwacht succesvolle jaar aanbiedingen van grote wielerploegen en de Mijdrechtse wil graag die stap maken. Ze heeft de samenwerking met Parkhotel Valkenburg per brief opgezegd, maar de ploeg accepteert dat niet en vindt dat het lopende contract moet worden gerespecteerd.

Wiebes, 20 jaar oud pas, gaf vorige maand bij de NK baanwielrennen in Alkmaar aan dat ze niet meer in het shirt van Parkhotel Valkenburg wil rijden. De mogelijke consequentie van het conflict is dat ze het komende halfjaar helemaal niet kan fietsen. “De band met het management van de ploeg is zodanig verbroken, dat ik niet meer voor die ploeg wil rijden. Misschien ga ik wel kickboksen dan. Dat vind ik ook leuk”, zei Wiebes, die vanwege haar prestaties ook tot wielertalent van het jaar werd uitgeroepen.

Ze beleefde een buitengewoon succesvol jaar met vijftien overwinningen. Wiebes werd niet alleen Nederlands kampioene op de weg, ze pakte ook goud op de Europese Spelen en won eendaagse koersen als Deinze-Nokere, de Prudential RideLondon Classique en twee etappes in de Boels Ladies Tour.

Parkhotel Limburg, dat is ondergebracht in de Stichting Wielertalent in Ontwikkeling (WIO), vindt een vertrek van Wiebes onbespreekbaar als dat nadelig uitpakt voor de positie van de ploeg op de internationale ranglijst van wielerbond UCI. Wiebes verdiende met haar overwinningen verreweg de meeste punten voor die ranking. In de dagvaarding meldt WIO dat een plotseling vertrek van de beste renster zowel sportief als commercieel catastrofale gevolgen zou kunnen hebben.