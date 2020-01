Bertens begint tennisjaar met moeizame zege in Brisbane

Tennisster Kiki Bertens heeft haar eerste enkelspel in het nieuwe jaar tot een goed einde gebracht, zij het moeizaam. De nummer 9 van de wereld had in het Brisbane International in Australië drie sets nodig om zich te ontdoen van Dajana Jastremska uit Oekraïne: 6-4 1-6 6-3. De partij duurde bijna twee uur.

Bertens treft in de tweede ronde de Estse Anett Kontaveit, de nummer 26 van de wereld. Het toernooi in Brisbane dient als voorbereiding op de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van dit jaar.