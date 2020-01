Dubbel wereldrecord 10 kilometer in Valencia

De Keniaanse atleten Rhonex Kipruto en Sheila Chepkirui hebben in Valencia beiden het wereldrecord op de 10 kilometer verbeterd. De 20-jarige Kipruto zegevierde bij de mannen in 26 minuten en 24 seconden. Hij was daarmee 14 seconden sneller dan Joshua Cheptegei, die zes weken geleden in dezelfde Spaanse stad naar 26.38 liep.

Op een ander parcours door Valencia liep Kipruto nóg sneller. Hij klokte na 5 kilometer 13.18, ook een wereldrecord. De tweede 5 kilometer ging in 13.06 nog iets sneller, maar komt niet in aanmerking voor een wereldrecord. Kipruto pakte vorig jaar bij de WK op de baan in Doha brons op de 10.000 meter. De Oegandees Cheptegei veroverde daar de wereldtitel. De Zwitser Julian Wanders liep in Valencia naar de derde plek in in een Europees record van 27.13.

Bij de vrouwen bleven drie atletes onder de 30 minuten, ook een unicum in een wegwedstrijd. De 29-jarige Chepkirui won in 29 minuten en 42 seconden, één seconde sneller dan landgenote Joyciline Jepkosgei in 2017 in Praag. Rosemary Wanjiru en Norah Jeruto, beiden ook uit Kenia, kwamen respectievelijk als tweede en derde over de finish in 29.46