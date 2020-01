Na Djokovic haakt ook Kvitova af in Adelaide

Tennisster Petra Kvitova heeft zich afgemeld voor het WTA-toernooi in Adelaide. De nummer 7 van de wereld geeft de voorkeur aan een week rust in de aanloop naar de Australian Open, waar ze vorig jaar de finale haalde. De 29-jarige Tsjechische moest het daarin afleggen tegen de Japanse Naomi Osaka.

Kiki Bertens, die afgelopen week in Brisbane in de kwartfinales strandde, begint in Adelaide tegen de Griekse Maria Sakkari. Op de US Open van 2017 verloor de Westlandse in de eerste ronde van Sakkari.

Novak Djokovic meldde zich zaterdag al af voor het ATP-toernooi in de Australische stad. De Serviër, nummer 2 van de wereld, neemt even rust om bij te komen van het toernooi om de ATP Cup waar hij met zijn land de finale haalde. De Australiër Alex de Minaur is nu de nummer 1 van de plaatsingslijst in Adelaide.