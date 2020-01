Zwemzeges Kromowidjojo en Toussaint in Peking

Zwemsters Ranomi Kromowidjojo en Kira Toussaint hebben op de tweede dag van de Champions Swim Series in Peking knappe overwinningen geboekt. Kromowidjojo won de 50 meter vlinderslag in 25,91 en Toussaint zegevierde op de 100 meter rugslag in 59,64.

Kromowidjojo, terug in het bad waar ze in 2008 op de Olympische Spelen haar eerste gouden medaille won (4×100 meter vrij), tikte op de 50 vlinder exact één honderdste van een seconde eerder aan dan de Deense Jeanette Ottesen. Ze eindigde op de 50 vrij als tweede in 24,38. De Chinese Xiang Liu was de snelste in 24,03.

Femke Heemskerk tikte als derde aan op de 50 vrij in 24,79. Ze werd ook derde op de 200 vrij in 1.57,67. Arno Kamminga eindigde als tweede op de 200 meter schoolslag in 2.08,95. Hij moest de Japanner Ippei Watanabe (2.08,40) voor zich dulden. Kamminga kwam op de 50 school tot de derde tijd in 27,48.

De FINA Champions Swim Series, die vorig jaar voor het eerst werden gehouden, zijn wedstrijden waarvoor alleen een aantal van de beste zwemmers van de wereld per onderdeel worden uitgenodigd en waar direct finales worden gezwommen, met vier zwemmers per finale.