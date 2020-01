Marathonschaatser Hoolwerf zegeviert in Amsterdam

Schaatser Evert Hoolwerf heeft de elfde wedstrijd in de KPN Marathon Cup op zijn naam geschreven. De 24-jarige Hoolwerf troefde in Amsterdam ploeggenoot Gary Hekman en Bart de Vries af. Hoolwerf en Hekman maakten deel uit van een kleine kopgroep van negen, die met een kleine voorsprong binnenkwam op het uiteengevallen peloton.

Voor Hoolwerf was het tot nu toe een teleurstellend seizoen. “Het was een zomer van moeilijkheden. Het liep gewoon niet lekker en dat is er nu uit”, aldus de schaatser van AB Vakwerk. “Lichamelijk moet je goed in orde zijn, maar als het in je kop niet goed zit, kom je nergens. Daar ben ik deze zomer wel achtergekomen.”

Bij de vrouwen ging de zege naar Ineke Dedden. Zij hield Beau Wagemaker en Merel Bosma achter zich.

Op 8 februari is de twaalfde wedstrijd in Hoorn.