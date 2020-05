Regering Oostenrijk stemt in met Formule 1-races begin juli

Het seizoen in de Formule 1 kan op 5 juli in Oostenrijk van start gaan. De Oostenrijkse regering heeft het door de organisatoren voorgelegde veiligheidsprotocol goedgekeurd, aldus persbureau APA. Vrijdag was dat ook al gemeld, maar toen nog zonder officiële bron.

Het seizoen in de hoogste autosportklasse had eigenlijk in maart in Australië moeten beginnen, maar het coronavirus voorkwam dat. Sindsdien werden alle geplande wedstrijden uitgesteld dan wel afgelast, Zo ook de Grote Prijs op het circuit van Zandvoort, die is doorgeschoven naar volgend jaar. Op de herziene racekalender prijken nu, na de goedkeuring van het Oostenrijkse ministerie van Volksgezondheid, twee wedstrijden in dat land, op 5 en 12 juli. Daarbij mogen maximaal 2000 mensen beroepsmatig betrokken zijn. Publiek is niet welkom.

Eind april meldde de organisatie achter de Formule 1 al dat de race op 5 juli op het Red Bull-circuit van Spielberg de opening van het seizoen moest worden. Het wachten was alleen nog op toestemming van de autoriteiten, die inmiddels de maatregelen tegen het coronavirus hebben versoepeld. Wel zijn er tal van voorwaarden verbonden aan de komst van het Formule 1-circus. De coureurs, overig personeel van de teams en andere betrokkenen moeten zich voor afreizen naar Oostenrijk laten testen op het virus. De raceteams moeten ook hun omvang beperken. Er zal nog worden bepaald in welke hotels de teams ondergebracht kunnen worden.

Na de races in Oostenrijk volgt volgens een nog niet bevestigde herziene racekalender op 19 juli de GP van Hongarije in Boedapest, waarna op 2 en 9 augustus twee races in Groot-Brittannië zijn op het circuit van Silverstone. Het Europese deel van de kalender moet dan worden afgesloten op 30 augustus in Spa-Francorchamps met de GP van België en een week later met de GP van Italië. Na wedstrijden in Amerika en Azië eindigt het seizoen dan in december in Abu Dhabi. De organisatoren hopen dit jaar tenminste vijftien grands prix de laten verrijden.