Tennisfenomeen Gauff over politiegeweld: ben ik de volgende?

De dood van George Floyd door politiegeweld in Minneapolis heeft ook tennisster Coco Gauff diep geraakt. De pas 16-jarige speelster, vorig jaar een sensatie op Wimbledon, heeft op het sociale medium TikTok een filmpje geplaatst waarin ze (stilzwijgend) vraagt of zij het volgende slachtoffer zal zijn. Eerder spraken al meer Amerikaanse sportsterren hun afschuw uit over de dood van Floyd die tot grote protesten heeft geleid in de VS.

Gauff draagt in het korte filmpje een zwarte hoodie en zegt geen woord. Ze kijkt recht in de camera waarna de boodschap verschijnt: “Daarom gebruik ik mijn stem om racisme aan te klagen.” Daarna worden foto’s getoond van Floyd en andere zwarte mensen die omkwamen door geweld van blanke politiemensen. Op het einde van het filmpje steekt Gauff de handen in de lucht en volgt de boodschap: “Ben ik de volgende?”

Onder anderen NBA-sterren LeBron James en Magic Johnson en voormalig NFL-speler Colin Kaepernick lieten al gelijkaardige boodschappen horen.