‘Mercedes tegen sprintrace met omgekeerde startopstelling’

Mercedes is de enige Formule 1-renstal die zich verzet tegen het plan om een sprintrace in te voeren op de circuits waar straks twee weekeinden achter elkaar een grand prix wordt gehouden. Vooralsnog zijn dat volgens de geplande kalender na coronatijd Oostenrijk en Groot-Brittannië. Die sprintrace vervangt in het tweede weekeinde de kwalificatierace.

Volgens het goed ingevoerde Autosport zou Ferrari wel voor zijn en willen enkele andere teams nog iets meer bedenktijd. Het is wel de bedoeling dat volgende week een beslissing valt. Omdat het niet gaat om een urgente regelwijziging, kan het plan alleen doorgaan als alle tien Formule 1-teams akkoord zijn.

Eigenaar Liberty Media van de Formule 1 loopt al een tijdje rond met het plan voor de sprintrace, waarbij de stand van het kampioenschap de startopstelling bepaalt en de nummer laatst poleposition krijgt, terwijl de kampioenschapsleider achteraan moet starten. Het zou het tweede weekeinde op hetzelfde circuit wat spannender moeten maken.

Vorig jaar wilde Liberty er in een aantal races al mee experimenteren, maar ondervond toen ook al weerstand van teams. Teambaas Toto Wolff van Mercedes sprak zich destijds openlijk uit tegen het plan voor de sprintrace met omgekeerde startvolgorde. “Het druist in tegen het DNA van de Formule 1. In de olympische finale van de 100 meter start Usain Bolt ook niet 5 meter achter de rest om de race spannender te maken aan de finish.”

Nu de regering van Oostenrijk het veiligheidsplan met coronarichtlijnen heeft goedgekeurd, kan de Formule 1 op 5 juli het seizoen 2020 beginnen met de Grand Prix van Oostenrijk op de Red Bull Ring, zonder publiek. De week erna kan de tweede race plaatsvinden op dezelfde locatie. Na de races in Oostenrijk volgt op 19 juli de GP van Hongarije in Boedapest, waarna op 2 en 9 augustus twee races in Groot-Brittannië zijn op het circuit van Silverstone. Het Europese deel van de kalender moet dan worden afgesloten op 30 augustus in Spa-Francorchamps met de GP van België en een week later met de GP van Italië. De herziene Formule 1-kalender zou maandag officieel naar buiten komen.