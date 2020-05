Snookerprofs klaar voor eerste toptoernooi

De biljartsport maakt zich op voor het eerste grote toernooi na de lange coronapauze. In het Britse Milton Keynes begint maandag een snookertoernooi met deelname van vrijwel alle topspelers uit het Verenigd Koninkrijk, onder wie de huidige wereldkampioen Judd Trump en snookericoon Ronnie O’Sullivan. Publiek is niet welkom in de Marshall Arena.

In totaal komen 64 profsnookerspelers in actie en die strijden van 1 tot en met 11 juni om een totaal prijzengeld van 242.000 euro. Alle spelers zijn vooraf getest op het coronavirus en moeten zich tijdens het evenement aan strikte hygiƫne- en afstandsrichtlijnen houden.