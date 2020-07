Sprinter Bol werkt op hoogte aan Tourvorm

Met de renners die eind augustus ook namens Team Sunweb in de Tour de France starten, verblijft Cees Bol in de Oostenrijkse bergen. Zijn eerste ervaring met een hoogtestage maakt de Noord-Hollander vooral nieuwsgierig. “Ik heb dit nooit eerder gedaan, vraag me ook niet naar de details over de effecten. Daarvoor moet je bij de trainers zijn”, zegt Bol, die zijn ploeg in Frankrijk aan sprintsuccessen moet helpen.

Bol (24) werd in het vanwege het coronavirus omgegooide wielerseizoen verrassend naar voren geschoven als kopman voor de Tour waar Sunweb start zonder klassementsrenner. De Australische sprinttroef Michael Matthews werd bovendien tot zijn eigen verbazing voor de Giro d’Italia ingedeeld. “Nee, het kwam niet als een volledige verrassing voor me”, vertelt Bol vanuit Kühtai. “Er was natuurlijk al wel over gepraat. Het blijft mooi. De Tour is heel speciaal. Ik word uitgespeeld voor de sprints.”

Vorig jaar maakte hij als eerstejaars prof voor het eerst kennis met het wielerspektakel in Frankrijk. Bol sprintte een keer naar de achtste plaats, maar keerde mede door een val na de zestiende etappe naar huis. “Nee, het was niet te vroeg om te debuteren. Het lijkt me juist goed dat ik er al heb kunnen rondkijken. Er gebeurt zo veel rond zo’n koers.”

Dit jaar liggen de verwachtingen hoger. In het vroege voorjaar klopte Bol onder anderen Sacha Modolo, Fabio Jakobsen en Alexander Kristoff in een sprint in de Ronde van de Algarve, in Parijs-Nice bleef de score beperkt tot twee top 5-noteringen. “Ik ben beter geworden. Er ligt iets meer druk op me, maar er wordt niet gezegd: je moet een rit winnen in de Tour. Ik wil natuurlijk wel heel graag, maar er zijn voor onze ploeg ook genoeg kansen in de iets zwaardere etappes.”

Bol en zijn ploeggenoten voor de Tour sloten zich woensdag aan bij de andere renners van Sunweb die al in Oostenrijk verbleven. Op ruim 2000 meter hoogte wordt gewerkt aan Tourvorm. “De eerste dagen zijn niet echt relevant. Het is wennen aan de hoogte, trainingsritjes maken met de groep. Pas vanaf woensdag splitsen we ons op en zal er specifieker getraind worden. Vanwege corona is de ploeg verdeeld in groepen. Met de Tourploeg eten we in een andere zaal dan de andere groepen. We spreken elkaar wel, maar houden afstand en het liefst buiten. Je moet de risico’s zo veel mogelijk beperken en bij een positief geval hoef je ook niet meteen iedereen te isoleren.”

Het blijft oppassen weet Bol, die in Milaan-Sanremo (8 augustus) zijn seizoen hervat. Deelname aan het NK, kort voor de Tour, is onzeker. “Als bij het NK de veiligheid rond corona niet 100 procent is, is het risico misschien te groot. Ik rijd er graag, maar zet mijn Tourdeelname niet op het spel.”