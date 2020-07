Australische voetbalcompetitie hervat, ondanks lockdown Melbourne

De Australische voetbalcompetitie wordt vrijdag hervat, ondanks de lockdown die afgelopen week weer werd afgekondigd in de staat Victoria. De drie clubs uit Melbourne, de hoofdstad van Victoria, zijn met toestemming van de autoriteiten verhuisd naar Sydney.

De spelers moeten daar eerst veertien dagen in quarantaine blijven voordat ze wedstrijden mogen spelen. Ze kunnen in de loop van deze week wel gaan trainen als een testronde geen positieve gevallen van Covid-19 oplevert. Volgens Australische media vertoont één speler wel de symptomen van het coronavirus.

De A-League zou eigenlijk komende donderdag worden hervat met een wedstrijd tussen twee clubs uit Melbourne, Melbourne Victory en Western United. De organisatie van de competitie werkt nu aan een nieuw speelschema. Vrijdag staat al wel Sydney FC tegen Wellington Phoenix op het programma. Een beperkt aantal toeschouwers mag het Jubilee-stadion in.

De in maart stilgelegde A-League zou in eerste instantie zonder fans op de tribunes zou worden afgemaakt, maar in de meeste Australische staten is het coronavirus dusdanig onder controle dat er wel supporters mogen komen kijken. Het is de bedoeling dat de competitie op 23 augustus wordt afgesloten met de ‘Grand Final’.