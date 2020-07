Vettel: toekomst in Formule 1 ligt open na vertrek bij Ferrari

Autocoureur Sebastian Vettel weet niet of hij volgend seizoen wel in de Formule 1 rijdt. “Alles is nog open”, zegt de 33-jarige Duitser in de aanloop van de Grote Prijs van Boedapest van komende zondag.

Vettel werd door verslaggevers gevraagd naar zijn kansen om volgend jaar voor het team van Aston Martin uit te komen. “Er is niets besloten, zelfs een jaartje geen Formule 1 is mogelijk”, antwoordde hij.

Vettel moet aan het einde van het seizoen bij Ferrari plaatsmaken voor de Spanjaard Carloz Sainz. Grote ploegen als Mercedes, Red Bull, Racing Point en Renault lijken de viervoudig wereldkampioen niet nodig te hebben. “Het enige wat ik weet is dat ik tot het einde van het seizoen voor Ferrari race”, zei Vettel. “En we moeten met ons team nu snel uit een dal komen.”

De auto’s van Ferrari misten veel snelheid tijdens de eerste twee races van het uitgestelde seizoen in de Formule 1. Vettel finishte als tiende in de Grote Prijs van Oostenrijk. Afgelopen zondag viel hij in de eerste ronde van de GP van Steiermark al uit.