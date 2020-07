Wielrenner Simon Yates mikt op eindzege Ronde van Italië

Wielrenner Simon Yates mikt tijdens het uitgestelde wielerseizoen vol op de eindzege in de Ronde van Italië. “We gaan hem daar zo goed als mogelijk ondersteunen”, vertelt sportdirecteur Matt White van de Australische wielerploeg Mitchelton-Scott.

Simon Yates reed in 2018 dertien dagen in de roze leiderstrui toen hij instortte. Vorig jaar kwam de 27-jarige Brit niet verder dan de achtste positie van het klassement. “Voor mij is de Giro misschien wel de zwaarste grote ronde”, zei White. “Al zal het anders zijn nu de Giro pas in oktober wordt verreden. Het zal minder warm zijn en ik denk ook niet dat er veel renners de Giro en Tour proberen te winnen.”

Simon Yates krijgt tijdens de Giro geen hulp van zijn broer Adam, die van Mitchelton-Scott voor een ritzege in de Tour de France mag gaan. “Team Ineos en Jumbo-Visma kunnen de Tour geen drie weken controleren”, voorspelde White. “We moeten agressief koersen en voor dagsucces strijden.”

De Giro start op 3 oktober. De eerste etappe van de Tour de France staat voor 29 augustus in Nice uitgeschreven.