Terpstra aan de start in Ronde van Wallonië

Twee maanden na zijn zware valpartij verschijnt Niki Terpstra zondag aan de start van de Ronde van Wallonië. Terpstra (36) staat met zes ploeggenoten, onder wie landgenoot Pim Ligthart, namens Total Direct Energie aan de start.

Terpstra kwam op 16 juni zwaar ten val tijdens een trainingsrit om het Markermeer toen hij uitweek voor overstekende ganzen. Hij liep daarbij een klaplong, gebroken ribben, een gebroken sleutelbeen, een scheurtje in zijn onderrug en een hersenschudding op. Hij werd per traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.

De wielrenner had eerder zijn zinnen gezet op de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, maar kan al eerder rijden. De klassiekers staan respectievelijk 18 en 25 oktober op het programma. Terpstra schreef in 2014 Parijs-Roubaix op zijn naam en won in 2018 de Ronde van Vlaanderen.