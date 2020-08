Handballers beginnen nationaal na uitstel Bene-League

Omdat de start van de Bene-League is uitgesteld, starten de Nederlandse handballers al begin september met de strijd om de landstitel. De gezamenlijke competitie met België werd uitgesteld, omdat er in België nog niet mag worden gehandbald.

In het weekend van 5 september wordt de eerste speelronde van de HandbalNL League afgewerkt en daarmee start de strijd om het landskampioenschap. Er worden zeven speelrondes afgewerkt tussen 5 september en 11 oktober. Het is de bedoeling dat in het weekend van 10 en 11 oktober de Bene-League van start gaat.

De HandbalNL League wordt na het Bene-League-seizoen uitgespeeld en zal de landskampioen bepalen. De vijf clubs die deelnemen aan de HandbalNL League zijn: JD Techniek/Hurry Up, KEMBIT-LIONS, KRAS/Volendam, Green Park/Handbal Aalsmeer en Herpertz/ Bevo HC.