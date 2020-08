Laagste aantal Nederlanders in Tour sinds 2007

Op de voorlopige startlijst van de Ronde van Frankrijk staan slechts zeven Nederlandse wielrenners. Dat is het laagste aantal sinds 2007, toen er eveneens zeven Nederlandse coureurs in Londen aan de start stonden. Vorig jaar waren het er nog elf.

Voor Jumbo-Visma, dat de geblesseerde Steven Kruijswijk mist, komen Tom Dumoulin en Robert Gesink vanaf zaterdag in actie. De Nederlandse renners die verder in Nice aan de start staan, zijn Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Dylan van Baarle (Ineos), Wout Poels (Bahrain-McLaren), Cees Bol en Joris Nieuwenhuis (beiden Sunweb).

In 2015, toen de Tour in Utrecht begon, vertrokken er liefst twintig Nederlandse renners.

De Tour begint vanwege het coronavirus twee maanden later dan gepland. In het openingsweekeinde eindigen beide etappes in Nice.