Wielrenner Wellens mist Tour de France na val

De Belgische wielrenner Tim Wellens kan niet meedoen aan de Tour de France. De 29-jarige renner van Lotto Soudal kwam vrijdag op hoge snelheid ten val tijdens een trainingsrit. Wellens liep daarbij diepe vleeswonden op, onder meer aan zijn schouder, elleboog en knie.

De Belg droeg vorig jaar geruime tijd de bolletjestrui in de Tour. Wellens, winnaar van twee etappes in de Giro, eindigde als derde in het bergklassement. Hij wilde in de komende Tour voor een ritzege gaan. “Ik was er nochtans helemaal klaar voor”, zegt de ontgoochelde Belg. “Ik had mijn zinnen gezet op een ritzege. Vooral die eerste etappes naar Nice, Sisteron en Orcières-Merlette had ik in het rood aangekruist, dat is mijn trainingsregio. Ik had al die etappes al enkele keren verkend. Vergeefs dus.”

Het ging afgelopen week mis tijdens een trainingsritje achter de motor. “Dit moet een mijn zwaarste valpartijen ooit geweest zijn. We waren aan hoge snelheid aan het trainen toen we plots verrast werden door een oneffenheid in de weg. Mijn gangmaker kon zich nog net redden, ik niet meer”, aldus Wellens. “Lichte koorts en slecht slapen maken herstel tegen de Tour uitgesloten. In de Tour zelf verder herstellen is ook onmogelijk. Daarvoor zijn de eerste etappes te zwaar. Bovendien is elke Tourrit wel een soort wereldkampioenschap.”

Frederik Frison vervangt zijn landgenoot in de selectie van Lotto Soudal. De ploeg bestaat verder uit de Belgen Steff Cras, Jasper De Buyst, Thomas De Gendt en Philippe Gilbert, de Duitsers John Degenkolb en Roger Kluge en Caleb Ewan uit Australië.