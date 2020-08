Dumoulin roept fans op: draag mondkapje

Tom Dumoulin heeft donderdag een oproep gedaan aan wielerfans die de Tour de France willen bezoeken. “Draag altijd een mondkapje, dat is mijn boodschap”, sprak de Limburger van Jumbo-Visma, die zijn zorgen uitte over de situatie rond coronabesmettingen in Frankrijk. “Het ziet er hier en elders in Frankrijk niet goed uit.”

Dumoulin deed al ervaring op met rijden in coronatijden in de Tour de l’Ain en het Critérium du Dauphiné. “Daar was het supergoed geregeld in de hotels en bij start en finish. Ik heb me geen moment onveilig gevoeld. Ook hier zitten we in onze eigen ‘bubbel’. We zijn blij weer te kunnen fietsen, maar voor de fans zijn er een hoop consequenties.”

Wie dit weekeinde vanuit Nederland naar Nice wil afreizen, moet bijvoorbeeld rekening houden met het dringende advies van de overheid bij terugkeer tien dagen in thuisquarantaine te gaan. “Het is jammer voor de fans, je mist nu ook wel dat zomerse Tourgevoel, maar dit is nou eenmaal de realiteit.”

Wie toch komt kijken, met name in de bergen, krijgt een dringend verzoek van Dumoulin. “In de koersen van de laatste weken had zeker de helft van de toeschouwers bij de beklimmingen geen mondkapje op. Die mensen worden enthousiast als je langs fietst. Normaal is dat fantastisch, maar nu verspreid je er mogelijk ziektekiemen mee. Het is een moeilijke situatie. 100 procent veilig wordt het nooit, maar laat iedereen een kapje dragen.”