Van Aert stelt teambelang voorop in Tour

Wout van Aert is de renner die na de coronapauze de meeste indruk heeft gemaakt. Maar de Belgische winnaar van Strade Bianche en Milaan-Sanremo slaat aan de vooravond van de Tour de France niet met de vuist op tafel. Met Jumbo-Visma streeft hij naar het geel voor Tom Dumoulin of Primoz Roglic in Parijs. “Dat is het plan en daar sta ik 100 procent achter”, vertelde Van Aert donderdag in Nice.

Even daarvoor had sportief directeur Merijn Zeeman de Belgische journalisten al proberen gerust te stellen. “We gaan niets laten liggen in deze Tour.” Maar of het verstandig wordt geacht dat Van Aert zich zaterdag in een sprint om de ritzege mengt, bleef open. “Wout zal wel kansen krijgen, maar geel in Parijs is het grote doel en dat staat altijd voorop.”

De renner zelf zei geen moeite te hebben met een ondergeschikte rol. “Uiteraard kan ik mooie resultaten overleggen, maar ik ben het altijd eens geweest met het plan voor de eindzege te gaan”, zei Van Aert. “Ik heb dezelfde motivatie voor deze kans dan voor zelf te winnen. Het is vooral zaak dat we zonder valpartijen de eerste week doorkomen en dat Tom en Primoz geen tijd verliezen.”