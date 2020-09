Wielrensters Oranje op jacht naar vierde wereldtitel op rij

De Nederlandse wielrensters vormen zaterdag in de wegwedstrijd bij de WK in het Italiaanse Imola de te kloppen ploeg. Met Anna van der Breggen heeft bondscoach Loes Gunnewijk de topfavoriete in de ploeg na haar zege donderdag op de individuele tijdrit.

Daar is met Annemiek van Vleuten op het laatste moment nog een kanshebster bijgekomen. De titelverdedigster leek door een val in de Giro Rosa de wereldtitelstrijd te moeten missen, maar met een brace om de gebroken linkerpols gaat ze zaterdag om 12.35 uur alsnog van start.

Dat de Oranje-vrouwen als favoriet voor de titel worden gezien is uit historisch oogpunt niet vreemd. De laatste drie jaar ging de regenboogtrui naar een Nederlandse wielrenster met achtereenvolgens Chantal Blaak, Van der Breggen en Van Vleuten. Met Marianne Vos heeft de ploeg bovendien nog een drievoudig wereldkampioene, die in de Giro Rosa met drie ritzeges goede vorm toonde.

De concurrentie kan onder andere komen van de Italiaanse Elisa Longo Borghini en de Britse Lizzie Deignan. De Poolse Katarzyna Niewiadoma, tweede achter Van der Breggen in de Giro Rosa, geldt als een outsider. De finish wordt verwacht rond 16.30 uur.