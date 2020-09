‘Positieve’ tennisser Verdasco boos op Roland Garros

Tennisser Fernando Verdasco is boos op de organisatie van Roland Garros. De nummer 58 van de wereld testte deze week bij aankomst in Parijs positief op het coronavirus en mag daarom niet meedoen aan het Franse grandslamtoernooi. Volgens Verdasco klopt de uitslag van de test echter niet.

De winnaar van zeven ATP-titels liet zich op eigen kosten nogmaals twee keer testen, met twee keer een negatieve uitslag. “Ik ben heel gefrustreerd en verontwaardigd”, zegt Verdasco in een verklaring. “De organisatie van Roland Garros heeft me het recht ontnomen om mee te doen aan dit belangrijke toernooi, zonder me een kans te geven om met een tweede test aan te tonen dat de uitslag van de eerste test fout kan zijn.”

Verdasco raakte vorige maand besmet met het coronavirus, al vertoonde hij niet de symptomen. Hij zat enkele dagen in isolatie en ging weer tennissen nadat hij twee keer een negatieve test had afgelegd. De Spanjaard testte daarna ook negatief in Rome en Hamburg. Zijn positieve test in Parijs leidde ertoe dat de organisatie hem deze week resoluut uit het toernooi zette.

De Bosniƫr Damir Dzumhur was eerder deze week ook al woest op de organisatie van Roland Garros, omdat hij naar huis werd gestuurd nadat zijn coach een positieve coronatest had afgelegd. Een tweede test viel negatief uit. Dzumhur en Verdasco speelden onlangs tegen elkaar in Rome.