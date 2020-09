Bottas snoert zijn critici de mond

Valtteri Bottas voelde na zijn zege in de Grote Prijs van Rusland behoefte om zijn critici aan te spreken. “Een mooi moment om mijn critici te bedanken, en voor wie zich nog meer voelt aangesproken”, luidde de boodschap die de Finse Formule 1-coureur van Mercedes doorgaf via de boordradio direct nadat hij als eerste de finishvlag was gepasseerd op het circuit van Sotsji.

“Het is niet dat het constant door mijn hoofd speelde, maar ik begrijp de mensen niet die altijd maar kritiek moeten leveren”, zei Bottas later. De coureur is op social media veelvuldig mikpunt van kritiek, vooral omdat hij in de schaduw opereert van zijn Britse teamgenoot Lewis Hamilton, de zesvoudig wereldkampioen die dit seizoen al zes races won en afstevent op zijn zevende wereldtitel. Bottas is nog zonder titel; hij boekte zijn tweede zege van dit seizoen.

“Er zijn mensen die zeggen dat ik me er niets van moet aantrekken en weer anderen zeggen dat ik beter kan stoppen. Maar dat laatste zal ik niet doen. Ik geef nooit op. Mijn boodschap was ook niet bedoeld om te kleineren, maar om te inspireren. Ik hoop juist mensen aan te moedigen om niet op te geven, want dat is het belangrijkste dat je kunt doen in je leven.”