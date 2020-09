Wielrenner Van Aert voelt pijn over twee zilveren medailles

Na de tijdrit was ook in de wegrace van de WK wielrennen in Imola één man sterker dan Wout van Aert. De Belg baalde na afloop. “De tweede plaats is pijnlijk. Ik had de benen. Na vrijdag komt dit opnieuw hard aan.” Na de Italiaan Filippo Ganna was het nu de Fransman Julian Alaphilippe die topfavoriet Van Aert van het goud afhield.

Van Aert was omringd door een sterke Belgische ploeg die volledig in zijn dienst reed. “Ik moet de jongens bedanken. Ik had ze graag iets meer gegeven. Maar Julian had superbenen. Ik wist dat, als alles bij elkaar zou blijven op de slotklim, ik een hele goede kans zou hebben om hier te winnen. Maar hij pakte in die laatste honderden meters bergop net een gaatje en we kregen het niet meer dicht.”

Op de vraag of de Sloveen Primoz Roglic, een van de andere vier renners in achtervolging op Alaphilippe, in die slotfase niet iets meer werk had kunnen doen voor zijn ploeggenoot bij Jumbo-Visma hield Van Aert zich op de vlakte. Het WK is een landenwedstrijd, maar het ploegbelang is normaal gesproken nooit ver weg. “Ik denk dat Primoz zijn beste beentje heeft voorgezet, maar we zaten allemaal aan onze limiet. De sterkste renner reed voorop. Ik ben op niemand kwaad. Primoz wist ook dat hij in die groep nooit de koers kon winnen.”

“Ik moet hier wel tevreden mee zijn”, was zijn eindconclusie. “Maar het is teleurstellend.”