Giro-leider Kelderman: zwaarste dag van mijn leven

Wilco Kelderman moest donderdag diep gaan in de achttiende etappe van de Ronde van Italië. Het was niet voor niets. Na aankomst, als vijfde achter ritwinnaar en ploeggenoot Jai Hindley, was de beloning de roze leiderstrui. “Ik heb ongelooflijk afgezien. Dit was de zwaarste dag van mijn leven. Het was een enorm gevecht”, zei de renner van Sunweb, die nu in het algemeen klassement een marge van 12 seconden heeft op Hindley. De Brit Tao Geoghegan Hart, tweede in de rit, staat derde op 15 seconden. Er volgen nog een vlakke rit, een bergrit en een individuele tijdrit op de slotdag.

“Deze dag kon niet beter voor ons. Jai de ritzege en ik het roze”, vertelde Kelderman, die als nummer 2 in het klassement achter de Portugees João Almeida, aan de rit was begonnen. Het had weinig gescheeld of zijn Australische ploeggenoot of Geoghegan Hart was de nieuwe leider geweest. “Almeida waren we op de Stelvio kwijt. Daarna deed Ineos met Geoghegan Hart en Rohan Dennis het goed. Zij waren supersterk.”

Kelderman moest het tweetal en Hindley laten gaan en reed daarna alleen. “Ik wist de tijdverschillen wel. Het werd ‘close’, maar het is gelukt. Nu is het een kwestie van herstellen en dan een plan maken.”