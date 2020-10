Kelderman nieuwe leider in Giro

Wilco Kelderman is de nieuwe leider in de Ronde van Italië. De Nederlander van Sunweb bereikte na een loodzware en spectaculaire bergrit als vijfde de finish bij het bergmeer Laghi di Cancano. De ritzege was voor zijn Australische ploeggenoot Jai Hindley, die de Brit Tao Geoghegan Hart versloeg in de sprint. Zij naderen Kelderman in het klassement tot op iets meer dan tien tellen.

De Portugees João Almeida, als leider aan de rit begonnen, verloor bijna vijf minuten op de ritwinnaar. De jonge renner van Deceuninck – Quick-Step lijkt daarmee zijn kansen op de eindzege te hebben verspeeld. Hij is nu vijfde op 2.16 van Kelderman. Hindley staat tweede op 12 seconden, Geoghegan Hart derde op 15 seconden. De Spanjaard Pello Bilbao, derde in de rituitslag volgt op de vierde plaats.

Vrijdag volgt een vlakke rit van Morbegno naar Asti over liefst 258 kilometer. Daarna is er nog een bergrit en een individuele tijdrit over 15 kilometer op de slotdag. Van de top 3 is Kelderman normaal gesproken de beste tijdrijder. De 29-jarige renner, opgegroeid in Barneveld, kan de tweede Nederlander worden die de Giro wint, na Tom Dumoulin in 2017.

Breekpunt in de rit was de beklimming van de Stelvio, een col met de doorkomst bovenop op 2746 meter hoogte. In de klim over 24 kilometer voerden achtereenvolgens de Duitser Nico Denz, de Amerikaan Chad Haga en Martijn Tusveld namens Sunweb het tempo op. Twaalf kilometer onder de top, met Sam Oomen op kop van de groep, moest Almeida al bijna de groep laten gaan. De Australiër Chris Hamilton gaf het laatste zetje.

Met vier bleven ze over: Kelderman, Hindley, Geoghegan Hart en diens Australische teamgenoot Rohan Dennis. Tien kilometer onder de top moest Kelderman zijn medevluchters laten gaan. Hindley en Geoghegan Hart werden daardoor een probleem voor de Nederlander die dat tweetal in het klassement een kleine drie minuten achter zich wist. Op de top had Kelderman een achterstand van 45 seconden. Almeida, drie minuten achter de Nederlander, was toen al gezien.

Kort voor de slotklim sloten de Deen Jakob Fuglsang en Bilbao bij Kelderman aan. De marge met de koplopers, waar Dennis klaar was met zijn werk, was al 1.40. Kelderman moest het tweetal laten gaan. Het leek een slecht teken maar de Nederlander herstelde zich en hield de schade beperkt tot 2 minuten en 18 seconden. Genoeg om riant zicht te houden op de eindzege.