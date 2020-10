Mohoric verlaat Vuelta met breuk in schouder

De Sloveen Matej Mohoric gaat donderdag niet meer van start in de derde etappe van de Ronde van Spanje. De renner van Bahrain-McLaren ging woensdag onderuit tijdens een afdaling en bleek daarbij een breuk in zijn schouder te hebben opgelopen. Mohoric, onlangs nog vierde in Luik-Bastenaken-Luik, reed de rit nog wel uit.

“Uit röntgenonderzoerk is gebleken dat Matej een breuk in zijn schouder heeft. Hij hoeft geen operatie te ondergaan, met rust kan dit binnen een paar weken herstellen”, liet teamarts Simone Uliari weten.

Mohoric baalde van zijn snelle vertrek uit de Vuelta: “Ik voel me goed, maar met deze schouder kan ik helaas niet verder. Jammer, want ik zag deze ronde een paar ritten waar kansen lagen voor mij.”

Mohoric (26) won in zijn loopbaan al een rit in de Giro (2018) en de Vuelta (2017). In 2018 was hij ook de winnaar van de BinckBank Tour.