Grosjean en Magnussen verlaten Formule 1-team Haas

Het Formule 1-team Haas krijgt volgend jaar een nieuwe bezetting. De Fransman Romain Grosjean en de Deen Kevin Magnussen hebben allebei donderdag bekendgemaakt dat ze na dit seizoen vertrekken bij de Amerikaanse renstal.

Grosjean is aan zijn vijfde jaar bezig bij Haas en vanaf de intrede van het team in de koningsklasse van de autosport betrokken. “Vijf jaar waarin ik pieken en dalen heb gekend, maar het avontuur was het waard. Ik heb veel geleerd, ben een betere coureur geworden en heb me ook als persoon ontwikkeld”, schreef de 34-jarige Fransman op Twitter. Zijn beste resultaat bij Haas was in 2018 de vierde plaats in de Grote Prijs van Oostenrijk.

Magnussen reed vier jaar voor Haas. Hij kan twee vijfde plaatsen overleggen als beste prestaties in de bolide van het team, dat de naam draagt van eigenaar Gene Haas. “Onderdeel te zijn geweest van een nieuw team was een grote uitdaging en ik heb ervan genoten. Het heeft me veel ervaring opgeleverd en ik ben ook zeker gegroeid als coureur”, aldus de 28-jarige Deen.

Grosjean liet doorschemeren dat zijn Formule 1-carrière ten einde is, Magnussen meldde dat hij binnenkort zijn plannen voor de toekomst zal openbaren. Wie in 2021 voor Haas rijden, is evenmin bekend.