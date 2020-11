Basketbalsters houden door zege op Hongarije zicht op EK

De Nederlandse basketbalsters hebben tegen Hongarije hun derde EK-kwalificatiewedstrijd gewonnen. In de Sporthallen Zuid in Amsterdam werd het 68-63. De basketbalsters houden daarmee zicht op plaatsing voor het Europees kampioenschap van volgend jaar in Spanje en Frankrijk.

Na drie duels staat Oranje bovenaan in de groep met 5 punten, Hongarije heeft 4 punten. Slowakije staat derde met 3 punten, maar de Slowaken speelden een wedstrijd minder.

Het was de derde wedstrijd die werd gespeeld in Amsterdam, waar de basketbalsters van Oranje, Slowakije en Hongarije deze week in een zogenoemde bubbel verblijven. De ploeg van bondscoach Hakim Salem had de eerste thuiswedstrijd, in november vorig jaar, al gewonnen van Hongarije (66-56). Donderdag ging Oranje met 84-64 onderuit tegen Slowakije.

Het Nederlandse vrouwenteam probeert zich te plaatsen voor het EK, iets wat in 1989 voor het laatst lukte. In de poule plaatst het beste land zich automatisch. De vijf beste nummers 2 uit de negen groepen gaan ook naar het eindtoernooi. Of Nederland een van die ploegen is, zal pas in februari duidelijk worden als de laatste en beslissende poulewedstrijden worden gespeeld.