Juist als Toussaint het niet verwacht, zwemt ze een wereldrecord

Kira Toussaint heeft een vinkje kunnen zetten op haar bucketlist. Een wereldrecord zwemmen stond hoog op haar ‘verlanglijst’. Juist op het moment dat ze het niet verwachtte, lukte het. “Nog nooit is iemand sneller geweest dan ik op deze afstand. Een onwerkelijk gevoel, bizar”, zegt Toussaint vanuit Boedapest, waar ze meedoet aan de International Swimming League (ISL).

De 26-jarige Amsterdamse tikte in het 25 meterbad van de Duna Aréna in de Hongaarse hoofdstad op de 50 meter rugslag aan na 25,60 seconden. Toussaint dook daarmee zeven honderdsten onder het wereldrecord kortebaan dat sinds 2014 in handen was van de Braziliaanse Etiene Medeiros (25,67).

“Toen ik die 25,60 op het scorebord zag staan, dacht ik: wow, wat hard! Het is nog steeds een beetje onwerkelijk”, aldus Toussaint. “Een paar dagen geleden had ik van mijn coach vrij gekregen voor de 200 rug, ik kon me toen volledig focussen op de 50 rug. Maar die race ging helemaal niet zo goed. Ik was te veel bezig met dat wereldrecord. Nu zwom ik eerst de 200 rug en lukt het wel. Als ik relaxed ben en rustig blijf, zwem ik mijn beste races.”