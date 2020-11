Djokovic begint met overtuigende zege op ATP Finals

Tennisser Novak Djokovic is op de ATP Finals in Londen begonnen met een overtuigende overwinning. De vijfvoudig kampioen liet in zijn eerste groepswedstrijd de Argentijn Diego Schwartzman, de nummer 9 van de wereld, met 6-3 6-2 kansloos. De partij duurde slechts 78 minuten.

Debutant Schwartzman brak Djokovic in de derde game, maar na een snelle re-break kwam hij er geen moment meer aan te pas. Djokovic speelde sterk en stond in de tweede set maar vijf punten af op zijn eigen opslag. Op 5-2 wilde hij het gauw afmaken, maar na een dubbele fout en een laconiek punt benutte hij pas zijn derde wedstrijdpunt met een goede volley.

Voor de als eerste geplaatste Djokovic was het de eerste zege sinds zijn ontluisterende nederlaag op het ATP-toernooi van Wenen, waar hij zich vorige maand wel wist te verzekeren van de nummer 1-positie aan het eind van het jaar. De Serviër verloor in Wenen in de kwartfinales met 6-2 6-1 van de Italiaan Lorenzo Sonego.

Djokovic won de ATP Finals in 2015 voor het laatst. Vijf jaar geleden versloeg hij in de finale Roger Federer. Hij schreef het toernooi toen voor de vierde keer op een rij op zijn naam. In 2008 won hij het toernooi al voor het eerst. Het eindejaarstoernooi voor de beste acht tennissers van het seizoen vond toen nog in Shanghai plaats.

Vorig jaar bleef Djokovic verrassend in de groepsfase steken. Hij verloor toen in de poule van Dominic Thiem en Federer. De titel ging toen naar de Griek Stefanos Tsitsipas.

Maandagavond treden de Rus Daniil Medvedev en Alexander Zverev uit Duitsland in dezelfde groep tegen elkaar aan.