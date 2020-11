Tenniscoach Wessels weg bij KNLTB en keert terug naar Dubai

Peter Wessels vertrekt als coach bij tennisbond KNLTB. De oud-proftennisser keert terug naar Dubai, waar hij in het verleden ook al werkzaam was. De 42-jarige Wessels, de voormalig nummer 72 van de wereld, was bij de KNLTB werkzaam als assistent-bondscoach.

“Ik ga met m’n gezin terug naar Dubai omdat ik daar een bijzonder mooie en grote uitdaging voor me zie”, aldus Wessels, die in Dubai op een nieuw tenniscentrum gaat werken. “Mijn vrouw en ik missen simpelweg het leven in Dubai en dat heeft ons doen beslissen om terug te keren naar de woestijn.”

Wessels wordt onder meer verantwoordelijk voor het opleidingsprogramma van junioren en de contactpersoon voor de internationale spelers die daar hun off-season doorbrengen of een trainingsweek inlassen.

Wessels werd in 2018 aangesteld door de KNLTB, dat eind vorig jaar een nationaal trainingscentrum opende in Amstelveen.