Kelderman beoogd kopman Bora in Tour de France

Niet de Duitser Emanuel Buchmann maar Wilco Kelderman start komend jaar als kopman van Bora-hansgrohe in de Tour de France. Het Duitse team is tot die verrassende keuze gekomen, meldden teambaas Ralph Denk en ploegleider Enrico Poitschke maandag. Het parcours van de Tour, met twee tijdritten, is volgens de teamleiding meer op het lijf van de van Sunweb overgekomen Kelderman geschreven.

“Emanuel is al vierde geworden in de Tour. Dat is Wilco nog nooit gelukt. Daarom mag hij als enige kopman naar de Giro”, is de op het eerste oog niet zo logische verklaring van Denk. De Duitse renner, vierde in de Tour van 2019, gaat debuteren in de Giro. “In principe is een podiumplaats in een grote ronde mijn doel. Dat zal ook in de Giro niet eenvoudig zijn.”

Kelderman was het afgelopen jaar derde in de Giro en al eens vierde in de Ronde van Spanje (2017). In de Tour bleef hij tot dusverre ver buiten de top tien. “Wilco heeft bewezen dat hij goed kan tijdrijden en dat speelt altijd een sleutelrol”, zegt Denk.

In de Tour staan twee tijdritten gepland, het routeschema van de Giro is nog niet bekendgemaakt. Buchmann is geen uitgesproken tijdrijder. “Het plan is nu dat ik me op de Giro concentreer. Met het oog op het routeschema van de Tour hebben we dit besloten”, sprak de 28-jarige Duitser nuchter. Poitschke erkende dat het een moeilijke beslissing was geweest. “Maar hij ziet zelf ook dat het dit jaar gewoon niet zinvol is in de Tour te starten.”

Rugklachten hinderden Buchmann in de afgelopen Tour waarin hij slechts als 38e eindigde. “Het was geen fijne tijd en niet makkelijk voor me”, vertelde hij in een virtuele persbijeenkomst met Duitse media vanuit een trainingskamp aan het Gardameer.