Schulting meldt zich af voor EK sprint

Suzanne Schulting heeft zich afgemeld voor de EK sprint komend weekeinde in Thialf. Het toernooi past niet goed in haar voorbereiding op de EK shorttrack, die een week later worden gehouden in het Poolse Gdansk. Jorien ter Mors neemt haar startbewijs over.

De olympisch kampioene shorttrack (1000 meter) plaatste zich eind december op het kwalificatietoernooi voor de EK sprint op de langebaan. Ze sprak meteen al haar twijfel uit of ze gebruik zou maken van haar startbewijs, want de EK shorttrack vindt ze belangrijker. Toch stelde ze het besluit zo lang mogelijk uit en maandag hakte ze de knoop definitief door.

“Ik vind het jammer dat ik nu niet aan de start kan verschijnen”, zegt Schulting bij de NOS. “Soms moet je een bepaalde keuze maken, die niet altijd de leukste is, maar wel het beste voor je prestaties.”

De Nederlandse ploeg voor het sprinttoernooi komend weekeinde in Heerenveen bestaat nu uit Jutta Leerdam, Femke Kok en Ter Mors. Schulting heeft zich op de langebaan ook geplaatst voor de WK afstanden (11-14 februari).