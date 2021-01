Topsport moet zelf oordelen over noodzaak avondwedstrijden

Of de topsport in de avonduren de komende weken door kan gaan bij de invoering van een avondklok is aan de werkgevers. Dat zijn de clubs of de overkoepelende bonden in het geval van de topcompetities die ondanks de lockdown gewoon doorgaan. Het is aan de werkgever te bepalen of het strikt noodzakelijk is om ’s avonds op pad te gaan, bevestigt een woordvoerder van VWS.

Topsport heeft sinds de lockdown een uitzonderingspositie. Zo mochten na de eredivisie (m/v) en de Keuken Kampioen Divisie in het voetbal ook andere sportbonden hun topcompetities per 17 december weer opstarten. In het volleybal en basketbal wordt weer gespeeld op het hoogste niveau, ook in de avonduren.

In de brief die vicepremier Hugo de Jonge naar de Kamer heeft gestuurd, wordt topsport niet expliciet genoemd. Wel staat er dat een werkgeversverklaring noodzakelijk is als je voor je werk tijdens de avondklok buiten bent. “De werkgever stelt deze op voor de periode dat het personeel voor werk in de avonduren naar buiten moet. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om te bepalen of/wat noodzakelijk is. Bij noodzakelijke werkzaamheden door een zelfstandige of een persoon die geen werkgever heeft, zoals een politieke ambtsdrager, wordt de werkgeversverklaring door de zelfstandige of die persoon zelf ingevuld”, aldus De Jonge in zijn brief.