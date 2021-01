Schulting teleurgesteld in schaatsbondscoach Coopmans

Suzanne Schulting is teleurgesteld in schaatsbondscoach Jan Coopmans. De Friezin vernam via een persbericht dat ze niet is geselecteerd voor de massastart bij de komende twee wereldbekerwedstrijden in Heerenveen. Ook ontbrak haar naam op de reservelijst. “Ik vind het merkwaardig. Ik heb Jan daar wel even over gebeld”, aldus Schulting vanuit Gdansk, waar ze komend weekeinde meedoet aan de Europese kampioenschappen shorttrack.

Shorttrack heeft voor olympisch kampioene Schulting de prioriteit. Maar ze richt zich in aanloop naar de Spelen van volgend jaar in Peking ook op de langebaan. Eind december werd ze bij het kwalificatietoernooi in Thialf op de massastart tweede achter Irene Schouten. “Maar dan wel zonder ploeggenoten. En Marijke Groenewoud rijd ik eruit. Jan wist vanwege mijn programma niet zeker of ik zou gaan rijden. Maar hij had me gewoon kunnen selecteren. Dan had ik me nog af kunnen melden”, aldus Schulting.

Schouten en Groenewoud werden geselecteerd voor de eerste wereldbekerwedstrijd. Melissa Wijfje is teamgenoot van Schouten bij de tweede wereldbeker. “Ik pas ervoor om voor Schouten te gaan knechten. Met knechten verdien ik geen medaille en ik ga voor goud. Schouten wil ook niet knechten”, zegt Schulting, die komend weekeinde eerst haar Europese titel bij het shorttrack wil verdedigen.

“Ik snap dat Suzanne niet tevreden is, want zij reed een heel goede massastart”, reageert Coopmans. “Maar er was er één de allerbeste en dat was Schouten. Over het programma van Suzanne bestond lang onzekerheid, daar kan ik niet op blijven wachten. Het gaat nu om Irene, die faciliteer ik voor de World Cups.”

Het EK is het eerste internationale shorttrackevenement in een jaar tijd. Schulting: “Ik word hier wel weer blij van, hoor. Het gaat weer om de knikkers, om een titel. De technische staf ziet dat ook. Ik kom weer in mijn wedstrijdstand en heb weer een bepaalde focus.”

De shorttrackers zitten in Gdansk opgesloten in een hotel. Ze kunnen wel af en toe naar buiten om een luchtje te scheppen. “Ik kom mijn dagen prima door”, vertelt Schulting. “Je past je ook wel weer aan. Ik kan goed op mezelf zijn en lekker op mijn kamer een serie kijken. Als ik op de baan sta, sta ik direct weer aan.”