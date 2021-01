Kickbokser Verhoeven zet vraagtekens bij blessure van Ben Saddik

Kickbokser Rico Verhoeven zet zijn vraagtekens bij de rugblessure van Jamal Ben Saddik, de Belgische Marokkaan tegen wie hij volgende week zaterdag voor de tiende keer zijn wereldtitel in het zwaargewicht zou verdedigen. “We zijn allemaal topfitte atleten”, zei hij. “Dan ga je ruim een week voor een gevecht toch niet door je rug? Je gaat dan toch geen zware halters meer tillen. Als hij dat wel heeft gedaan, dan hoop ik dat hij daar nu van heeft geleerd.”

De 31-jarige Brabander heeft zich maanden voorbereid op Ben Saddik, die hem in de aanloop naar de vorige confrontatie nog in zijn gezicht spuugde. “Het is altijd wat met hem”, zei Verhoeven. “Dan is hij een jaar geschorst omdat hij natrapt in de ring. Dan moet hij een jaar toekijken wegens doping. De man houdt van wachten.”

Ben Saddik meldde zich afgelopen dinsdag pas af. Verhoeven kan zich vinden in de beslissing van organisator Glory om de nummer 2 van de wereldranglijst te vervangen door Hesdy Gerges, Levi Rigters en Tarik Khbabez. Het viertal knokt op 30 januari in een leeg Rotterdam Ahoy slechts om een toernooizege. “Jongens die het verdienen om tegen mij om de wereldtitel te vechten waren niet beschikbaar. Deze jongens verdienen het in mijn ogen nog niet om in één gevecht mogelijk wereldkampioen te worden. Dit is een goede oplossing. Mensen hebben al zo weinig met een lockdown en een avondklok. Nu kunnen ze 19,99 euro betalen voor een stream en genieten.”

Verhoeven start het toernooi tegen de Amsterdammer Gerges, met wie hij sinds een persconferentie na zijn laatste gevecht met Badr Hari een slechte relatie onderhoudt. “Hij heeft een grote mond en mag nu weer een keer tegen me vechten”, zei de ‘King of Kickboxing’. “Ik ga zijn mond snoeren en het appeltje schillen.”

Verhoeven of Gerges neemt het vervolgens in de finale op tegen de in Amsterdam geboren Rigters of Nederlandse Marokkaan Khbabez. “Mijn fans zien me dus sowieso tweemaal in actie”, zei hij met bravoure. “Dat denk je”, counterde Gerges. “Ik kan me maar 10 dagen voorbereiden op deze wedstrijd maar ben een soldaat. Ik ga oorlog voeren. Je hebt soms dat je mensen niet mag. Rico denkt dat hij het uit heeft gevonden, maar dat heeft hij niet. Hij zal alles moeten geven, ik ga het hem moeilijk maken “

De 25-jarige Rigters en drie jaar oudere Khbabez hadden een minder grote mond dan Gerges. “Ik hoop over een jaar echt om de wereldtitel te kunnen vechten”, zei de talentvolle Rigters. “Ik had het liefst nu al om de wereldtitel gevochten, dat werd me ook aanvankelijk aangeboden”, zei Khbabez.

De persconferentie was eigenlijk al afgelopen toen Gerges nog eenmaal het woord vroeg. “Mag ik nog een ding zeggen”, zei hij. “Rico fuck you.”