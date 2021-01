Eerste EK-dag prima verlopen voor Nederlandse shorttrackers

De Nederlandse shorttrackers zijn de eerste dag van de EK in Gdansk prima doorgekomen. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen liet de ploeg van bondscoach Jeroen Otter in de kwalificaties individueel niets liggen. Ook de twee races op de aflossing liepen in beide gevallen goed af, waardoor Oranje in het weekeinde op alle fronten kan meedoen in de strijd om de medailles.

Suzanne Schulting, die in Polen jacht maakt op haar derde Europese allroundtitel op rij, boekte louter overwinningen. De 23-jarige titelverdedigster won op alle afstanden haar heat. Xandra Velzeboer (19) en Selma Poutsma (21), de andere twee Nederlandse deelneemsters aan het toernooi, wisten zich op de 500, 1000 en 1500 meter ook te kwalificeren voor de volgende ronde. Met de 19-jarige Georgie Dalrymple erbij plaatste de Nederlandse aflossingsploeg zich ook voor de halve finales.

Velzeboer en Poutsma wonnen hun heat op de 500 meter, ze eindigden beiden als tweede op de 1000 en op de 1500 meter werd Velzeboer eerste en Poutsma tweede.

Bij de mannen presteerden Sjinkie Knegt, Dylan Hoogerwerf en Itzhak de Laat naar behoren. De Laat won zijn ritten op de 500, 1000 en 1500 meter. Knegt en Hoogerwerf namen op deze drie afstanden genoegen met de tweede plek in hun series. Op de aflossing, over 5000 meter, had de Nederlandse ploeg in de kwartfinales achter Italiƫ eveneens voldoende aan de tweede plek.